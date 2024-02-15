تصنيف فيفا - تفوق كبير لـ نيجيريا وكوت ديفوار.. وتراجع مصر عالميا وتقدم قاري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد تغييرات كبرى على مستوى قارة إفريقيا.

وحافظ أصحاب المراكز العشر الأولى على ترتيبهم بتصدر الأرجنتين.

وتراجع منتخب مصر ثلاثة مراكز ليصبح 36 عالميا لكنه بالرغم من ذلك بات الرابع على مستوى قارة إفريقيا.

بينما تفوق منتخب نيجيريا بالتقدم 14 مركزا ليصبح 28 عالميا والثالث إفريقيا.

وتقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح في المركز الثاني عشر، ورغم خروج حامل اللقب مبكرا، إلا أن منتخب السنغال قد تقدم إلى المركز 17 بعد تقدم ثلاثة مراكز.

وتقدم منتخب كوت ديفوار حامل لقب أمم إفريقيا 10 مراكز ليصبح 39 عالميا، بينما تراجع الثنائي العربي تونس والجزائر 13 مركزا ليصبحا في المركزين 41 و43 على الترتيب.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

12- المغرب

17- السنغال

28- نيجيريا

36- مصر

39- كوت ديفوار

41- تونس

43- الجزائر

47- مالي

51- الكاميرون

58- جنوب إفريقيا

61- بوركينا فاسو