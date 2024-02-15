الدرجة الثانية ب - حادث سير يؤجل مباراة السويس والشمس

الخميس، 15 فبراير 2024 - 16:39

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب السويس والشمس بسبب تعرض الأخير لحادث سير.

وكان المقرر أن يلعب السويس أمام الشمس اليوم الخميس ضمن الجولة 14 من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية ب.

وحددت لجنة المسابقات يوم 24 فبراير الجاري موعدا جديدا لإقامة مباراة السويس أمام الشمس.

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في المقابل قال أشرف أمين عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس لـFilGoal.com : " عامر حسين عضو اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات تواصل معنا لتأجيل مباراة الفريق أمام الشمس، بسبب تعرض حافلة الشمس لحادث سير على طريق القاهرة السويس".

ويحتل منتخب السويس المركز الثاني بفارق الأهداف عن المريخ البورسعيدي برصيد 22 نقطة بينما يحتل الشمس المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

القسم الثاني الدرجة الثانية ب
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