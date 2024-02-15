علام: نثق في حسام حسن.. وغير منطقي الحديث عن رحيله إن لم يحقق إفريقيا

أعرب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقته في حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر.

وأبدى علام اندهاشه من التساؤل عن بنود التعاقد الخاصة بموقف الجهاز الفني حال الفشل في تحقيق لقب أمم إفريقيا.

وقال علام في مؤتمر تقديم الجهاز الفني للمنتخب "أدعوكم للاحتفال وأنا أعني كلمة الاحتفال بتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر".

وتابع "تم اختيار حسام حسن لتولي مسؤولية المنتخب المصري للفترة المقبلة، ونحن كمجلس إدارة مثل الشعب المصري جميعا كلنا ثقة في تحقيق حسام حسن أهدافنا جميعا".

وشدد علام "الفترة المقبلة نحتاج لتكاتف الجميع، والإعلام قبل اتحاد الكرة، نحن سنوفر كل الدعم للجهاز الفني ولكن المنتخب بدون إعلام وجماهير ينقصنا الكثير".

وتابع "نتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وتحقيق التأهل لأمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026".

أما عن موقف الجهاز الفني حال الفشل في تحقيق أمم إفريقيا فأجاب علام مندهشا "ماذا نريد من حسام حسن؟ نريد منه أن يصل بنا إلى أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026، هل من المنطقي أن نقول له قبل بداية المهمة أنك سترحل إذا لم تحقق البطولة؟".

واختتم تصريحاته "التعاقد يشير إلى استمرار حسام حسن حتى 2026، نحن نتحدث عن دعم الإعلام والآن يتم سؤالنا عن التعاقد ومتى يرحل؟".

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.