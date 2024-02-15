انتهت في دوري أبطال آسيا - اتحاد جدة (0)-(0) نافباخور.. تعادل ثمين

الخميس، 15 فبراير 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - أوكلاند -حجازي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ويقود أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة فريقه أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الخميس.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على نافباخور في ذهاب دور الـ16.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة

نهاية المباراة

من هـــــنــــــا

ق60 هجوم متبادل بين الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

ق35: تسديدة مد الله العليان تمر فوق العارضة

ق30: النتيجة سلبية بعد مرور نصف ساعة

ق24: مروان الصحفي يقتحم منطقة جزاء نافباخور لكن دفاع الفريق الأوزبكي يشتت الكرة

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق5: القائم يحرم النمور من هز الشباك بعد تسديدة مباغتة من عبد الرزاق حمد الله

انطلاق المباراة

أحمد حجازي اتحاد جدة نافباخور
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