كلينسمان على وشك الانفصال عن منتخب كوريا

الخميس، 15 فبراير 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

يورجن كلينسمان

ذكرت وكالة الأنباء الكورية أن لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة الكوري أوصت بإقالة يورجن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية.

وتم تعيين كلينسمان كمدرب للمنتخب في فبراير العام الماضي لكنه يواجه موقفا صعبا بعد مرور حوالي سنة واحدة من توليه المنصب.

وأوصت اللجنة بعد اجتماعها يوم الخميس بإقالة كلينسمان من منصبه ووضعت الكرة في ملعب مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار الأخير.

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واجتمعت اللجنة في مقر الاتحاد بالعاصمة سول للنقاش حول الخروج المخيب للآمال لمنتخب كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا مؤخرا.

وشارك رئيس اللجنة مايكل مولر وأعضاء اللجنة في الاجتماع بحضور كلينسمان عبر تقنية الفيديو من منزله في الولايات المتحدة.

وقال هوانغبو كوان عضو اللجنة في تصريحات للصحفيين : "رأت اللجنة لأسباب مختلفة أن المدرب كلينسمان لم يعد قادرا على إظهار قيادته وكان الإجماع على أن هناك حاجة إلى تغيير مدرب المنتخب".

وهُزمت كوريا الجنوبية أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0-2 في نصف النهائي، بعدما فشلت في تسجيل أي هدف في مرمى الخصم.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين حدوث شجار بين لاعبي المنتخب خلال بطولة آسيا الأخيرة، مما يثير شكوكا حول قدرة كلينسمان على إدارة الفريق.

كوريا يورجن كلينسمان
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