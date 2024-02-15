حجازي أساسي أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا

تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض

النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل

الدوري السعودي - كشف طبي يحسم مصير كاراسكو من دربي الرياض

سيلعب في بلاده لأول مرة.. كورنادو إلى كورينثيانز البرازيلي

الدوري السعودي - فيرمينو عاد للتسجيل بعد الصيام من الجولة الأولى.. ولكن في خسارة أهلي جدة

يتحدى رونالدو.. أول كلمات راكيتيتش بعد هدف الظهور الأول

صاروخ راكيتيتش في ظهوره الأول يحسم فوز الشباب على رفاق طارق حامد

انتهت الدوري السعودي - الشباب (1) - (0) ضمك.. فوز بهدف راكيتيتش