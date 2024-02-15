حجازي أساسي أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا
الخميس، 15 فبراير 2024 - 14:48
كتب : FilGoal
يقود أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة فريقه أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الخميس.
ويحل اتحاد جدة ضيفا على نافباخور في ذهاب دور الـ16.
وأعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه للمواجهة التي تنطلق في الرابعة عصرا.
وتواصل غياب كريم بنزيمة عن مباريات النمور.
وجاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور
الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي
الهجوم: مروان الصحفي - عبد الرازق حمد الله - رومارينيو
وتقام مباراة الإياب في السعودية الخميس المقبل.
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