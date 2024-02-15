بايرن يدعم مدافعه بعد التعرض لهجوم عنصري

الخميس، 15 فبراير 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

دايوت أوباميكانو - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

أدان نادي بايرن ميونيخ التعليقات العنصرية التي تعرض لها مدافعه دايوت أوباميكانو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقاء لاتسيو.

وتعرض المدافع الفرنسي لهذه التعليقات العنصرية عقب طرده ضد لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ بشدة التعليقات العنصرية الموجهة تجاه دايوت أوباميكانو على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف البيان "من يعلق بمثل هذه الكلمات البذيئة فهو ليس من مشجعي نادينا. نحن جميعًا معك يا أوبا".

وفي الشوط الثاني من لقاء بايرن ضد لاتسيو انقلبت الأمور عندما حصل الفريق الإيطالي على ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وحصل لاتسيو على ركلة الجزاء بعد عرقلة لاعبه جوستاف إيساكسين بشكل متهور من قبل دايوت أوباميكانو.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء المباشرة بعد التدخل القوي على لاعب لاتسيو، ليكمل بايرن المباراة بـ10 لاعبين.

وتقدم تشيرو إيموبيلي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فوز لاتسيو بنجاح في الدقيقة 69 بعدما وضع الكرة على يسار مانويل نوير.

عقب هدف لاتسيو حاول بايرن ميونيخ إحراز التعادل واستمر في الهجوم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيطالي.

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ مباراتين متتاليتين بدون تسجيل أهداف منذ 2015 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وسقط البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بفخ الخسارة بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

ويحسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في لقاء العودة بينهما.

وتقام مباراة العودة يوم 5 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ لاتسيو
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