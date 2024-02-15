نقل مباريات الهلال في الدوري السعودي إلى المملكة أرينا

استوفى ملعب الهلال الجديد (المملكة أرينا) شروط الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استضافة المباريات.

ملعب المملكة أرينا تم تشييده مؤخرا واستضاف عدد من المباريات الودية، بينها كأس موسم الرياض.

وأفادت رابطة الدوري السعودي في بيان: "وافقت لجنة المسابقات على نقل مباريات الهلال من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى المملكة أرينا بعد اعتماده النهائي".

وأضاف البيان "جاءت الموافقة بناء على جاهية المنشأة بعد الزيارات الميدانية التي تمت من قبل الفريق المختص لمعاينة الملعب".

وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق على استضافة الملعب للمباريات الآسيوية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الملعب سيستضيف مباراة الهلال وسباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بدلا من ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحل الهلال ضيفا على سباهان في الذهاب يوم الخميس.

على أن يستقبله في ملعب المملكة أرينا في الإياب يوم الخميس المقبل.

في منتصف يناير الماضي، أعلن نادي الهلال إنهاء إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه ليكون المملكة أرينا هو الملعب الرسمي للهلال.

ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج.

وتم بناء الملعب وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما ليتسع إلى أكثر من 40 ألف زائر.

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