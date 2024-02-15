تقارير: إدارة الوداد ترفض استقالة البنزرتي

الخميس، 15 فبراير 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي - الرجاء

رفضت إدارة نادي الوداد المغربي الاستقالة التي تقدم بها التونسي فوزي البنزرتي، حسب تقارير مغربية.

وأعلن البنزرتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد في الدوري المغربي.

وأوضح تقرير موقع البطولة المغربي أن إدارة الوداد اجتمعت مع المدرب التونسي عقب إعلانه عن استقالته.

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ونجحت إدارة الوداد في إقناع المدرب التونسي بالاستمرار رفقة الفريق والتراجع عن الاستقالة، بعد اجتماع صباح الخميس، حسب التقرير.

كما أكد موقع le 360 sport المغربي تراجع البنزرتي عن قرار استقالته من قيادة الوداد.

تعثر الوداد المغربي مجددا في مسابقة الدوري ليتأزم موقفه عقب مرور 18 جولة.

وخسر الوداد أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 18 ليستمر في المركز الرابع.

وأعلن البنزرتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بعد الخسارة من شباب السوالم.

البنزرتي البالغ من العمر 74 سنة تولى تدريب الوداد خلال 10 مباريات فقط حقق خلالها انتصارين وتعادل 3 مرات وخسر في 5 مباريات.

وتولى البنزرتي تدريب الوداد خلفا للمدرب المغربي عادل رمزي.

ويحتل الوداد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 16 مباراة بفارق 12 نقطة عن الجيش الملكي والرجاء في الصدارة.

ويلعب الوداد المغربي مواجهة مرتقبة أمام نهضة بركان ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري يوم السبت.

ويحل الوداد ضيفا على جوانينج جالاكسي البوتسواني يوم 24 من الشهر الجاري في دوري أبطال إفريقيا.

ويتذيل الوداد ترتيب مجموعته في دوري الأبطال بـ 3 نقاط وبفارق نقطة عن جالاكسي ونقطتين عن سيمبا صاحب المركز الثاني.

بينما أسيك أبيدجان قد حسم تأهله بشكل رسمي بعدما وصل إلى النقطة العاشرة عقب مرور أربع جولات.

فوزي البنزرتي الوداد
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