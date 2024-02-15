إنبي: زياد كمال سيكون أحد لاعبي الزمالك المميزين.. وسبب رفض بيع كالوشا

أشاد محمد إسماعيل مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق إنبي باللاعب زياد كمال المنتقل إلى صفوف الزمالك.

ويثق إسماعيل فأن يكون زياد كمال أحد لاعبي الزمالك المميزين خلال الفترة المقبلة.

وقال إسماعيل عبر قناة صدى البلد: "الانتصار على المقاولون العرب كان له طعم مختلف والأمر ليس متعلق بالصدارة ولكن بنظام تم وضعه بغض النظر عن المدير الفني أو مدير الكرة".

وأوضح "الصدارة مؤقتة بالتأكيد بسبب عدد من المؤجلات، ولكن هدفنا هذا الموسم النظر إلى النصف الأعلى من الجدول، وطموحنا هو المربع الذهبي".

وبسؤاله عن حقيقة رفض بيع أحمد كالوشا للزمالك أجاب "رفضنا بالفعل خروج عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية مثل كالوشا وعبد العزيز البلعوطي وأحمد أمين قفة ومحمد حمدي".

وشدد "تلك الأسماء تم تداولها بين الأندية ولكن حددنا أسماء لن ترحل هذا الموسم لحين توافر بدائل على نفس المستوى".

أما عن زياد كمال فأوضح "لاعب مميز جدا وسيكون أحد اللاعبين المميزين في نادي الزمالك، ولكن بالنسبة لإنبي لن نتأثر فنيا بسبب وجود بدائل له".

وكشف "زياد كمال لا يتعرض للإصابات بشكل مستمر مثلما يشاع، إصابته وقت تواجده في المصري كانت بسبب التحميل على إصابة فتأثر وبخلاف ذلك ليس له تاريخ مع الإصابات".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته عن سبب رحيل تامر مصطفى قائلا: "حزن تامر مصطفى ليس بسبب رحيل زياد كمال للزمالك ولكن بسبب عدم إبلاغه مسبقا، وكان هدف رئيس النادي التركيز على مواجهة كأس الرابطة".

وتغلب إنبي على المقاولون العرب بهدف دون مقابل سجله أحمد كالوشا ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل إقامة المباريات المؤجلة.

وحقق إنبي انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة.