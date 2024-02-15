مهاجم الجزائر يتدرب مع أجاكسيو.. والنادي يوضح موقفه من ضمه

كشف نادي أجاكسيو الفرنسي أن الجزائري أندي ديلور يتدرب مع الفريق حاليا، بعد فسخ عقده مع أم صلال القطري.

قبل أيام، أعلن نادي أم صلال فسخ عقد لاعبه الجزائري أندي ديلور بناء على طلب المهاجم البالغ من العمر 32 عاما.

وأوضح النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه: "نود توضيح موقف أندي ديلور، لقد طلب منا السماح له بالتدرب مع الفريق".

وأضاف البيان "لقد وافقنا على طلب المهاجم الذي بدأ مسيرته معنا".

وأتم البيان "أندي ديلور لا يمكنه الانضمام إلى النادي حاليا".

ويبدو أن المهاجم الجزائري يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية من أجل اتخاذ خطوة جديدة في مشواره الكروي.

وبعد فسخ عقده مع نادي أم صلال القطري.. نفى الجزائري أندي ديلور الأقاويل التي تحدثت عن تفكيره في الاعتزال.

ووجه ديلور الشكر لناديه السابق أم صلال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وقال: "النادي سيبقى في قلبي".

وأضاف "الرحيل جاء باتفاق ودي، تم وضع حد للمغامرة".

وأتم "أراكم قريبا جدا في تحد جديد، الاعتزال ليس في حساباتي بالوقت الحالي، سأهز شباك أخرى في المستقبل".

وذكرت تقارير فرنسية أن أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي.

ويلعب أجاكسيو في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز السادس.

وكان ديلور قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لنادي أم صلال القطري في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وذكر موقع "DZFOOT" الجزائري أن المهاجم يعاني من مشاكل شخصية أدت إلى طلب رحيله من أم صلال.

وإضافة لذلك فلم يحصل اللاعب البالغ من العمر 32 على راتبه وكان في حالة عدم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد كان سيتجه لفسخه من جانب واحد.

ولعب ديلور 12 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسقط ديلور من قبل وحيدا بشكل مفاجئ في الملعب دون حدوث أي تلاحم بينه وبين مدافع منافسه في مباراة ضد العربي في نهائي كأس قطر.

وحدث الأمر في الدقيقة 17 من الشوط الأول واضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة مباشرة وهرع اللاعبين في الملعب للاطمئنان عليه.

وتلقى ديلور الإسعافات الأولية اللازمة في الملعب قبل خروجه ليتم علاجه.

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