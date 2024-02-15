ساري: الجحيم ينتظرنا في ألمانيا

يؤمن ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو أن فريقه سيواجه جحيما في ألمانيا من بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة أمام لاتسيو بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ساري في تصريحات للصحفيين: "هناك شعور بالرضا بعد الفوز على أحد أقوى الفرق في أوروبا، ولكني أشعر بالأسف على الفرص التي أهدرناها".

وأضاف "بايرن فريق قوي، حتى من شاركوا من على مقاعد البدلاء أبهروني".

وتابع "نعم فزنا، لكننا نعلم أننا سنواجه جحيما في ألمانيا".

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ مباراتين متتاليتين بدون تسجيل أهداف منذ 2015 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وسقط البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بفخ الخسارة بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

ويحسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في لقاء العودة بينهما.

وتقام مباراة العودة يوم 5 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

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