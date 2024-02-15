مواعيد مباريات الخميس 15 فبراير 2024.. مواجهتان بالدوري ومنتخب الشاطئية في المونديال

الخميس، 15 فبراير 2024 - 10:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - كأس الرابطة

تستأنف مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري بمواجهتين مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

ويستهل منتخب مصر للكرة الشاطئية مشواره في كأس العالم 2024 بالإمارات.

لمتابعة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 12 بالمسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس العالم للكرة الشاطئية

تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 في دبي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في السادسة والنصف مساء أمام الإمارات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وفي نفس المجموعة يلعب منتخب أمريكا أمام إيطاليا في الثانية والنصف عصرا.

الدوري السعودي

يستضيف الخليج فريق الاتفاق في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

ويلعب محمد شريف المهاجم المصري ضمن صفوف فريق الخليج.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC sport إكسترا 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

يحل أينتراخت فرانكفورت ضيفا على رويال يونيون سان جيلواز في ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويلعب عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ضمن صفوف فريق فرانكفورت.

دوري أبطال آسيا

يحل اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضيفا على نافباخور في ثمن نهائي المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1 في تمام الرابعة عصرا.

بينما يحل الهلال ضيفا على فريق سباهان في تمام السادسة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري المصري منتخب الشاطئية كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
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