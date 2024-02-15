توخيل: أعتقد أن بايرن ميونيخ خسر المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها

لا يعرف توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ كيفية وصف ما حدث خلال خسارة فريقه ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

وسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل في تصريحات لـ BBC: "مُحبط وغاضب من الهزيمة، أعتقد أننا خسرنا المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها".

وأضاف "لست ومتأكدا لماذا خسرنا في الشوط الثاني، لكن هذا فعل، ولا أستطيع وصف الأمر لأنني طلبت من الفريق أن يصبح أكثر حدة وشجاعة هجوميا، لكن بدا أننا خسرنا مع بداية الشوط الثاني".

وأكمل "هناك أشياء يمكن البناء عليها، في الشوط الأول صنعنا عدة فرص جيدة، وحظينا بفرصة كبيرة لجمال موسيالا، لكن في النهاية لم نسدد أي كرة على المرمى، لذلك من الواضح إنه لا يمكن الفوز بلقاء مثل ذلك".

وأتم "لدينا مباراة إياب، مع هذه النتيجة فإن الأمور لا تبدو جيدة، لكن سنواصل العمل بكل قوة".

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ مباراتين متتاليتين بدون تسجيل أهدافا منذ 2015 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وسقط البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بفخ الخسارة بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

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