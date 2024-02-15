كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو

طالب هاري كين هداف بايرن ميونيخ فريقه بالقتال من أجل المرور بتلك الفترة الصعبة التي يعيشها بعد الخسارة من لاتسيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط البافاري في ملعب الأولمبيكو في مباراة لم يطُلق فيها لاعبيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة.

وقال هاري كين عبر قناة TNT سبورتس: "كان أسبوعا صعبا. في الشوط الأول بدأنا بشكل جيد وحظينا بفرص مهمة منها واحدة لي".

وأضاف "الشوط الثاني كان محبطا، ظهرنا بطاقة وثقة أقل، وتم معاقبتنا. وعندما تلعب بـ 10 لاعبين تصبح الأمور دائما أصعب"

وأكمل "علينا إيجاد الأسباب من أنفسنا، لا زالنا في صراع على لقب الدوري الألماني وكذلك دوري أبطال أوروبا، وعلينا مواصلة القتال".

وأتم "نمر بفترة صعبة وعلينا أن نحارب ونقلب الأوضاع، لدينا مباريات وأشياء كبيرة لننافس عليها، لن نستسلم، ونريد قلب الأوضاع رأسا على عقب، مباراة واحدة تستطيع فعل ذلك".

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ مباراتين متتاليتين بدون تسجيل أهدافا منذ 2015 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وسقط البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بفخ الخسارة بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

video:1