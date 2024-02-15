ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد

انتصر باريس سان جيرمان بثنائية دون مقابل على ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية العملاق الباريسي: كيليان مبابي وبرادلي باركولا.

وسيلتقي الفريقان مجددا على ملعب أنويتا يوم 5 مارس المقبل إيابا.

وتعد تلك الخسارة الأكبر لسوسيداد الموسم الجاري في هذا الموسم بنتيجة 2-0.

وللمباراة الخامسة على التوالي لا يسجل لاعبو سوسيداد أي هدف وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخ النادي منذ مارس 1973.

التشكيل

عاد كيليان مبابي لقيادة هجوم باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة.

وظهر البرازيلي لوكاس بيرالدو لأول مرة في دوري الأبطال بعد انضمامه في يناير الماضي قادما من ساو باولو.

في المقابل قاد البرتغالي أندري سيلفا هجوم ريال سوسيداد.

وصف المباراة

في الدقيقة السابعة انفرد مبابي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ببراعة.

وظل باريس سان جيرمان مسيطرا على الكرة، وفي الدقيقة 21 مرت رأسية سيلفا بجوار مرمى دوناروما في أخطر فرص الضيوف.

وحاول عثمان ديميبيلي أن يهدد مرمى الفريق الإسباني بتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية من داخل المنطقة جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 26.

وحاول برادلي باركولا تسجيل الأول برأسية مستفيدا عدم وجود رقابة لكن كرته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 35.

وحاول لاعبو سوسيداد خطف التقدم بتسديدة قوية من ميكيل ميرينو ارتطمت بالعارضة العلوية لدوناروما في الدقيقة 45+1 ومعها انتهى الشوط الأول سلبيا.

زاد باريس سان جيرمان من ضغطه بعد بداية الشوط الثاني وسدد كرة في الدقيقة 55 ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية.

وبعد 3 دقائق ومن ركنية حوّل مبابي بمتابعة رائعة رأسية ماركينيوس في الدقيقة 58 متقدما لباريس سان جيرمان بالأول.

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وعادل مبابي برصيد 44 هدفا كل من محمد صلاح وديديه دروجبا في دوري أبطال أوروبا ومتفوقا على نيمار برصيد 43 هدفا.

وأصبح الفرنسي أول لاعب يسجل في 10 مباريات على ملعبه كأساسي في حديقة الأمراء بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل 9 أهداف من أصل آخر 12 مباراة في الأدوار الإقصائية لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وفي الدقيقة 64 أطلق مبابي تصويبة صاروخية ارتطمت بالعارضة العلوية.

وبتسديدة أرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء سدد برادلي باركولا كرة قوية مرت من بين أقدام الحارس في الدقيقة 70 كاتبة الهدف الثاني للباريسيين.

هدف باركولا جاء في ثاني مباراة له كأساسي في دوري الأبطال.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان قبل الإياب.