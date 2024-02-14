طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا

حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على بايرن ميونيخ بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفاز لاتسيو على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأولمبيكو معقل النسور.

وطوال المباراة لم يسدد بايرن ميونيخ أي تسديدة بين إطار مرمى لاتسيو في رقم سلبي للفريق الألماني.

وينتظر الفريقين حسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في لقاء العودة بينهما.

وتقام مباراة العودة يوم 5 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

هدف فوز لاتسيو بالمباراة جاء بقدم المهاجم تشيرو إيموبيلي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى دون فرص حقيقية على المرمى في معظم أوقاتها.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور عندما حصل لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وحصل لاتسيو على ركلة الجزاء بعد عرقلة لاعبه جوستاف إيساكسين بشكل متهور من قبل دايوت أوباميكانو.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء المباشرة بعد التدخل القوي على لاعب لاتسيو، ليكمل بايرن المباراة بـ10 لاعبين.

وتقدم تشيرو إيموبيلي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فوز لاتسيو بنجاح في الدقيقة 69 بعدما وضع الكرة على يسار مانويل نوير.

عقب هدف لاتسيو حاول بايرن ميونيخ إحراز التعادل واستمر في الهجوم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيطالي.

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