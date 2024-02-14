طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

احتفال شيرو إيموبيلي بهدفه ضد بايرن ميونيخ

حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على بايرن ميونيخ بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفاز لاتسيو على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأولمبيكو معقل النسور.

وطوال المباراة لم يسدد بايرن ميونيخ أي تسديدة بين إطار مرمى لاتسيو في رقم سلبي للفريق الألماني.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء الكشف عن موعد بطولة كأس العرب في قطر عام 2025

وينتظر الفريقين حسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في لقاء العودة بينهما.

وتقام مباراة العودة يوم 5 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

هدف فوز لاتسيو بالمباراة جاء بقدم المهاجم تشيرو إيموبيلي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى دون فرص حقيقية على المرمى في معظم أوقاتها.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور عندما حصل لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وحصل لاتسيو على ركلة الجزاء بعد عرقلة لاعبه جوستاف إيساكسين بشكل متهور من قبل دايوت أوباميكانو.

وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء المباشرة بعد التدخل القوي على لاعب لاتسيو، ليكمل بايرن المباراة بـ10 لاعبين.

وتقدم تشيرو إيموبيلي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فوز لاتسيو بنجاح في الدقيقة 69 بعدما وضع الكرة على يسار مانويل نوير.

عقب هدف لاتسيو حاول بايرن ميونيخ إحراز التعادل واستمر في الهجوم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيطالي.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا لاتسيو تشيرو إيموبيلي
نرشح لكم
توخيل: أعتقد أننا خسر بايرن ميونيخ المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية انتهت أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. خسارة البافاري تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو فودين يسهب في الإشادة بـ دي بروين
أخر الأخبار
توخيل: أعتقد أننا خسر بايرن ميونيخ المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البنزرتي يتقدم باستقالته من قيادة الوداد بعد خسارة جديدة في الدوري 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 37 دقيقة | منتخب مصر
كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد ساعة | دوري أبطال أوروبا
طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاعبو منتخب فلسطين يكرمون أنس جابر ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد