لاعبو منتخب فلسطين يكرمون أنس جابر

حرص عدد من لاعبي منتخب فلسطين على منح قميص المنتخب إلى نجمة التنس التونسية أنس جابر.

وأهدى اللاعبون قميص منتخب فلسطين لـ أنس جابر قميص تقديرا لمواقفها من القضية الفلسطينية في الفترة الماضية.

وتقابلت أنس جابر مع لاعبي منتخب فلسطين أثناء مشاركتها في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وأعلنت أنس جابر في أكثر من مرة دعم الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الحرب عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت أنس جابر أعلنت التبرع بجزء من قيمة العائد المادي لها مقابل المشاركة في بطولة كانكون في المكسيك قبل عدة أسابيع.

وشارك منتخب فلسطين في كأس آسيا الماضية في قطر وودع البطولة من دور الـ16.