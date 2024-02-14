كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

حسم فريقا الأهلي والزمالك المستوى الأول بتصنيف دور الـ 8 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مرحلة التصنيف بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يفوز بالمرحلة.

وشهدت مباراة واحدة فقط فوز كل فريق بلقاء وهي مباراة الاتحاد أمام سموحة.

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وتُلعب غدا الخميس مباراة فاصلة بين الاتحاد وسموحة لتحديد المتأهل في المستوى الأول ومن يتأهل بالمستوى الثاني.

وشهدت مباريات اليوم فوز سموحة على الاتحاد السكندري 3-1 ليتأهل سموحة ضمن التصنيف الأول بسبب تفوقه في الأشواط على الاتحاد في مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراتين ليحسم تأهله في المستوى الأول، بينما إيسترن كومباني بالمستوى الثاني.

أما الزمالك حامل اللقب فنجح هو الآخر في تحقيق الفوز على بتروجت بالمباراتين بنفس النتيجة.

ونجح سبورتنج في الفوز على طلائع الجيش بمباراتين بعد التغلب بالمباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بينما انتصر بالمباراة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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