كرة يد - بعد اعتراض الزمالك.. الاتحاد المصري يكلف لجنة فنية لمعاينة ملعب القمة

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 22:59

كتب : FilGoal

أحمد راضي - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

كلف مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين لجنة فنية متخصصة لمعاينة صالة أكتوبر الدولية قبل مواجهة القمة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في تمام الخامسة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين.

وتقدم نادي الزمالك باعتراض رسمي على إقامة المباراة على صالة أكتوبر الدولية بداعي عدم صلاحيتها وتعرض اللاعبين للإصابة.

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وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة اليد أن اللجنة الفنية ستعاين الصالة لاتخاذ القرار الأخيرة.

وينتظر الاتحاد قرار اللجنة الفنية لحسم مصير الملعب سواء بمطالبة النادي الأهلي نقل المباراة أو إقامتها على صالة أكتوبر الدولية.

ويعتبر الأهلي صاحب حق اختيار الملعب في هذه المباراة التي تأتي ضمن منافسات الدور الأول من تلك المرحلة.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

ويصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب بنظام Best of 3.

ويأتي الترتيب حتى الآن كالآتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 15 نقطة

3- البنك الأهلي 11 نقطة

4- الجزيرة 9 نقاط

5- سبورتنج 9 نقاط

6- هيليوبوليس 7 نقاط

7- طلائع الجيش 5 نقاط

8- سموحة 1 نقطة

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