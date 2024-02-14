دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء

حقق النصر فوزا بفضل هدف كريستيانو رونالدو على الفيحاء بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وتعد تلك المواجهة الـ 15 السعودية الخاصة في دوري أبطال آسيا، من بينها 3 سابقة للنصر فاز في 2 وخسر 1.

وسجل رونالدو أول أهدافه في 2024 ليواصل التسجيل للعام 22 ميلاديا على المستوى الاحترافي.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأول بارك.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية لابورت بعد ركلة حرة نفذها بروزوفيتش مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 33 مرت رأسية أوتافيو بجوار القائم الأيمن.

وسدد رونالدو كرة قوية أبعدها الحارس بنجاح في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني زاد ضغط النصر من أجل التقدم في النتيجة.

فسدد تاليسكا كرة قوية تصدى لها الدفاع في الدقيقة 52، وبعد 3 دقائق مرت رأسية لابورت بجوار القائم.

في الدقيقة 58 شارك عبد الحميد صابيري بدلا من راكان الكعبي ضمن تغييرات الفيحاء.

وتصدى الحارس لرأسية رونالدو في الدقيقة 63، وسدد القائد البرتغالي برأسية أخرى كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 81 وبعد تمريرة ثنائية بين رونالدو وبروزوفيتش انفرد البرتغالي وسجل في الشباك، قائدا النصر للفوز ذهابا قبل الحسم إيابا.

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