دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 22:12
كتب : FilGoal
حقق النصر فوزا بفضل هدف كريستيانو رونالدو على الفيحاء بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وتعد تلك المواجهة الـ 15 السعودية الخاصة في دوري أبطال آسيا، من بينها 3 سابقة للنصر فاز في 2 وخسر 1.
وسجل رونالدو أول أهدافه في 2024 ليواصل التسجيل للعام 22 ميلاديا على المستوى الاحترافي.
ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأول بارك.
كريستيانو رونالدو يتقدم لـ #النصر بالهدف الأول في مرمى #الفيحاء #النصر 1 #الفيحاء 0#الفيحاء_النصر
#دوري_أبطال_آسيا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/aUmcisNYG8— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 14, 2024
وصف المباراة
التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية لابورت بعد ركلة حرة نفذها بروزوفيتش مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 33 مرت رأسية أوتافيو بجوار القائم الأيمن.
وسدد رونالدو كرة قوية أبعدها الحارس بنجاح في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وفي الشوط الثاني زاد ضغط النصر من أجل التقدم في النتيجة.
فسدد تاليسكا كرة قوية تصدى لها الدفاع في الدقيقة 52، وبعد 3 دقائق مرت رأسية لابورت بجوار القائم.
في الدقيقة 58 شارك عبد الحميد صابيري بدلا من راكان الكعبي ضمن تغييرات الفيحاء.
وتصدى الحارس لرأسية رونالدو في الدقيقة 63، وسدد القائد البرتغالي برأسية أخرى كرة مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 81 وبعد تمريرة ثنائية بين رونالدو وبروزوفيتش انفرد البرتغالي وسجل في الشباك، قائدا النصر للفوز ذهابا قبل الحسم إيابا.
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