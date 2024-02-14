إبراهيم صلاح يقود فريق الزمالك مواليد 2003 مجددا

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح - المدير الفني السابق لزمالك 2003

عاد إبراهيم صلاح للقيادة الفنية لفريق الزمالك مواليد 2003 مجددا.

وكان إبراهيم صلاح قد رحل عن قيادة الفريق في ديسمبر الماضي.

وكشف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن تعيين إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق الشباب 2003.

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وتقدم سامح إسماعيل المدير الفني السابق للفريق باعتذار عن عدم الاستمرار وتم قبول اعتذاره وعودة إبراهيم صلاح مجددا.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن إبراهيم صلاح سيبدأ مهام عمله بداية من غدا الخميس بقيادة التدريبات.

ويأتي ذلك استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وأعرب إبراهيم صلاح في وقت سابق اندهاشه من قرار رحيله عن قيادة شباب الزمالك.

وكشف صلاح في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه قد تم عرض إما استمراره كمدرب مساعد أو قيادة فريق مواليد 2008 لكنه رفض.

وبعد أقل من شهرين يعود إبراهيم صلاح مجددا لقيادة فريق 2003.

الزمالك إبراهيم صلاح مواليد 2003
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