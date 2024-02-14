الكشف عن موعد بطولة كأس العرب في قطر عام 2025

كشف حمد بن خليفة وزير الشباب والرياضة القطري ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن مستجدات إقامة بطولة كأس العرب.

وقال حمد بن خليفة عبر قناة بي إن سبورتس: "نتخذ الخطوات الأخيرة لإقامة كأس العرب في قطر بشهر ديسمبر 2025 تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي".

وأضاف "بطولة كأس العرب السابقة أقيمت تحت مظلة فيفا نظرا لأن البطولة كانت تسبق استضافة قطر لكأس العالم، ولذلك نحاول أن تكون البطولة بشكل دائما تحت إِشراف فيفا لأن قيمتها تزداد وتضمن لها النجاح".

واستضافت قطر النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2021 لتجربة ملاعبها قبل تنظيم كأس العالم 2022، وشهدت البطولة نجاحا كبيرا.

وأقيمت النسخة الماضية بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي، وبعدها أعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن البطولة ستقام بشكل مستمر تحت رعاية الاتحاد الدولي.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة والتي أقيمت على الأراضي القطرية على حساب تونس.

وللمرة الرابعة يحقق منتخبا إفريقيًا لقب البطولة بعد مصر والمغرب وتونس، مقابل 6 ألقاب لعرب آسيا (4 للعراق و2 للسعودية).

ولأول مرة يحصد اللقب مدرب عربي منذ محمود الجوهري في نسخة 1992 عندما قاد منتخب مصر للقبه الوحيد، وهو مجيد بوقرة مدرب الجزائر.

في 1998 قاد الألماني أوتوفيستر السعودية للفوز، وفي 2002 فازت السعودية رفقة الهولندي جيرارد فان دير ليم وفي 2012 فازت المغرب رفقة البلجيكي إريك جريتيس.