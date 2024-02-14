الكشف عن موعد بطولة كأس العرب في قطر عام 2025

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

كشف حمد بن خليفة وزير الشباب والرياضة القطري ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن مستجدات إقامة بطولة كأس العرب.

وقال حمد بن خليفة عبر قناة بي إن سبورتس: "نتخذ الخطوات الأخيرة لإقامة كأس العرب في قطر بشهر ديسمبر 2025 تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي".

وأضاف "بطولة كأس العرب السابقة أقيمت تحت مظلة فيفا نظرا لأن البطولة كانت تسبق استضافة قطر لكأس العالم، ولذلك نحاول أن تكون البطولة بشكل دائما تحت إِشراف فيفا لأن قيمتها تزداد وتضمن لها النجاح".

أخبار متعلقة:
حسام حسن: أشكر الله على تدريب منتخب مصر.. وهذا موقفي بين الهلال والنصر موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي دوري أبطال آسيا - مؤتمر حجازي: سنلعب من أجل الفوز.. ولا توجد أعذار أمامنا

واستضافت قطر النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2021 لتجربة ملاعبها قبل تنظيم كأس العالم 2022، وشهدت البطولة نجاحا كبيرا.

وأقيمت النسخة الماضية بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي، وبعدها أعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن البطولة ستقام بشكل مستمر تحت رعاية الاتحاد الدولي.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة والتي أقيمت على الأراضي القطرية على حساب تونس.

وللمرة الرابعة يحقق منتخبا إفريقيًا لقب البطولة بعد مصر والمغرب وتونس، مقابل 6 ألقاب لعرب آسيا (4 للعراق و2 للسعودية).

ولأول مرة يحصد اللقب مدرب عربي منذ محمود الجوهري في نسخة 1992 عندما قاد منتخب مصر للقبه الوحيد، وهو مجيد بوقرة مدرب الجزائر.

في 1998 قاد الألماني أوتوفيستر السعودية للفوز، وفي 2002 فازت السعودية رفقة الهولندي جيرارد فان دير ليم وفي 2012 فازت المغرب رفقة البلجيكي إريك جريتيس.

منتخب مصر قطر كأس العرب البطولة العربية
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي موسى التعمري: أتمنى نهاية المناوشات بين الجمهور الأردني والعراقي لمشاكل شخصية.. أم صلال يفسخ عقد الجزائري ديلور أحمد أيوب يستقيل من تدريب المروج الليبي تقرير: الوداد يقترب من إقالة البنزرتي مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"
أخر الأخبار
كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة 10 دقيقة | كرة طائرة
كرة يد - بعد اعتراض الزمالك.. الاتحاد المصري يكلف لجنة فنية لمعاينة ملعب القمة 21 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء ساعة | آسيا
إبراهيم صلاح يقود فريق الزمالك مواليد 2003 مجددا ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1) (0) سوسيداد.. جوووول أوووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – لاتسيو (0)-(0) بايرن.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
الكشف عن موعد بطولة كأس العرب في قطر عام 2025 ساعة | الوطن العربي
بسيوني: عدنا من بعيد والنقطة أفضل من لا شيء.. وكان يمكننا خطف الفوز أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية