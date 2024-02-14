بسيوني: عدنا من بعيد والنقطة أفضل من لا شيء.. وكان يمكننا خطف الفوز أمام الاتحاد

أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش رضاه بتحقيق نقطة التعادل ضد الاتحاد السكندري بعد التأخر بنتيجة 2-0 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وعاد طلائع الجيش من تأخره لتعادل بنتيجة 2-2 على استاد الإسكندرية.

وقال عبد الحميد بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "عدنا من بعيد وبدأنا بداية غير جيدة ولا أعرف ماذا أصاب اللاعبين في أول 20 دقيقة واستقبلنا هدفين وقلصنا الفارق قبل نهاية الشوط الأول".

وأكمل "وفي الشوط الثاني تعادلنا بعد إجراء كل التغييرات الهجومية المتاحة، وكان يمكننا أن نخطف الفوز أمام فريق قوي يقوده طارق العشري، والنقطة أفضل من لاشيء".

وواصل "أي مدرب شجاع يسعى للعودة عليه إجراء تغييرات هجومية ويضغط بكل أوراقه وإذا سنحت فرص مرتدة مرة أو 2 فهذا طبيعي في كرة القدم وقدمنا ما لدينا وحصدنا نقطة".

وأتم "نتيجة 2-0 في بداية اللقاء تُرهق أي فريق، وأشكر اللاعبين الرجال على الأداء والروح خاصة أنهم تحملوني بين الشوطين والقادم سيكون أفضل لطلائع الجيش".

وعطّل طلائع الجيش والاتحاد بعضهما البعض خلال انطلاقتهما نحو قمة الترتيب.