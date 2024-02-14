عمار ياسر يعتذر لجماهير الزمالك عما بدر منه في قمة مواليد 2005

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:40

كتب : إبراهيم رمضان

عمار ياسر لاعب الزمالك الشاب

اعتذر عمار ياسر لاعب فريق الزمالك مواليد 2005 عما بدر منه خلال مواجهة القمة ضد الأهلي.

عمار ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دوري مواليد 2005.

واعترض عمار ياسر خلال استبداله وترك مقاعد البدلاء قبل أن يعود بعد توبيخه من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول.

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وكتب عمار ياسر عبر حسابه على إنستجرام: "إلى جماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة وكل القائمين على إدارة كرة القدم بالنادي، أتقدم بالإعتذار عن ما بدر مني من رد فعل أثناء تبديلي في مباراة فريقي أمام الأهلي".

وأضاف "إن شاء اله لن تصدر مني هذه التصرفات مرة أخرى".

وتابع "كذلك أتقدم بالإعتذار إلى فريق 2005 والجهاز الفني بقيادة محمد عبد الله وزملائي بالفريق".

واختتم "أتوجه بالاعتذار أيضا للقدوة عبد الواحد السيد، وأكرر أن هذا الأمر ما هو إلا انفعال ملعب ولن يصدر مني مرة أخرى".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب أبلغ الجهاز الفني والمسؤولين عن تقبله لأي عقوبة تصدر ضده.

ومن المقرر أن يتدرب اللاعب مع فريقه مواليد 2005 حتى يتم اتخاذ قرار تصعيده مجددا بناء على وجهة نظر فنية.

الزمالك عمار ياسر
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