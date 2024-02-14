تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد

عاد كيليان مبابي لقيادة هجوم باريس سان جيرمان في مواجهة ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في مباراة تبدأ في العاشرة مساءً.

وتواجد مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد ليل في الدوري الفرنسي بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها ضد بريست.

ويظهر البرازيلي لوكاس بيرالدو لأول مرة في دوري الأبطال بعد انضمامه في يناير الماضي قادما من ساو باولو.

في المقابل يقود البرتغالي أندري سيلفا هجوم ريال سوسيداد.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: لوكاس بيرالدو - دانيلو - ماركينيوس - أشرف حكيمي

الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - وارين زائير إيمري

الهجوم: برادلي باركولا - كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي

بينما جاء تشكيل ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: هاماري تراوري - إيجور زوبيلديا - روبن لو نورمان - خافيير جالان

الوسط: برايس مينيديز - مارتن زوبيميندي - ميكيل ميرينو - أندير بارينتشيا

الهجوم: تاكيفوسا كوبو - أندري سيلفا