تعادل جديد في الجولة.. لا فائز بين زد وبيراميدز بالدوري

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

صورة تقرير زد ضد بيراميدز

حسم التعادل مواجهة زد وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويعتبر ذلك التعادل هو الرابع من أصل خمس مباريات أقيمت في الجولة حتى الآن.

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وتلك المباراة هي الأولى لكرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز في بداية مهمته مع الفريق.

ورفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني من 11 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بيراميدز تعادل للمباراة الثانية على التوالي ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات أقيمت.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بتبديل اضطراري قبل انطلاق المباراة مباشرة بمشاركة عمرو حسام بدلا من علي لطفي الذي تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء.

وشهدت بداية المباراة صحوة لفريق زد بحثا عن التقدم المبكر.

وسجل شادي حسين هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وكاد مصطفى سعد أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 31 بتسديدة قوية لكن ارتطمت الكرة في العارضة.

وباغت مصطفى سعد دفاعات بيراميدز مجددا بعد تمريرة من شادي حسين في الدقيقة 46 ولكن تألق أحمد الشناوي وحولها لركنية.

وشهد الشوط الثاني سيطرة لفريق بيراميدز على الكرة بحثا عن خطف نقاط المباراة.

وتألق عمرو حسام أمام تسديدة مصطفى فتحي في الدقيقة 61.

ودفع يورشيتش برمضان صبحي بدلا من فخري لاكاي من أجل تدعيم خط الهجوم.

وأهدر مروان حمدي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 74 بعد عرضية أرضية من محمد حمدي لكنه حولها أعلى المرمى بغرابة.

ودفع مجدي عبد العاطي بالثنائي محمود نبيل وعبد الله مجدي بدلا من بيتر موتوموسي والصغيري.

بينما في الدقيقة 81 دفع بيراميدز بالثنائي إبراهيم عادل ومحمد رضا بوبو بدلا من مصطفى فتحي وبلاتي توريه.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة سيطرة تامة من فريق بيراميدز من أجل حصد نقاط المباراة وسط تراجع زد.

وكاد أحمد سامي أن يقتل المباراة بهدف في الدقيقة 91 ولكن مرت تسديدته أعلى العارضة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر يوم الأحد المقبل.

بينما يحل زد ضيفا على البنك الأهلي في نفس اليوم.

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