تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:07
كتب : FilGoal
يقود هاري كين هجوم فريقه بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.
هاري كين
النادي : بايرن ميونيخ
ويلعب بايرن ميونيخ ضد لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:
المرمى: مانويل نوير
الدفاع: نصير مزراوي – كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو – رفاييل جيريرو
الوسط: ليون جروتسيكا – جمال موسيالا – جوشوا كيميتش
الهجوم: ليروي ساني – توماس مولر – هاري كين
بينما جاء تشكيل لاتسيو كالآتي:
المرمى: إيفان بروفيدل
الدفاع: آدم ماروسيتش – ماريو جيلا – أليسيو رومانيولي – السيد هيساي
الوسط: ماتيو جيندوزي – ماتياس فيتشينو – لويس ألبرتو
الهجوم: جوستاف إيساكسين – تشيرو إيموبيلي – فيليبي أندرسون
وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ألمانيا يوم 7 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا.