تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقود هاري كين هجوم فريقه بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

أخبار متعلقة:
جوارديولا يوضح موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة تشيلسي الحكم على لاعب منتخب هولندا بالسجن 6 سنوات فودين يسهب في الإشادة بـ دي بروين

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو – رفاييل جيريرو

الوسط: ليون جروتسيكا – جمال موسيالا – جوشوا كيميتش

الهجوم: ليروي ساني – توماس مولر – هاري كين

بينما جاء تشكيل لاتسيو كالآتي:

المرمى: إيفان بروفيدل

الدفاع: آدم ماروسيتش – ماريو جيلا – أليسيو رومانيولي – السيد هيساي

الوسط: ماتيو جيندوزي – ماتياس فيتشينو – لويس ألبرتو

الهجوم: جوستاف إيساكسين – تشيرو إيموبيلي – فيليبي أندرسون

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ألمانيا يوم 7 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا لاتسيو
نرشح لكم
تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد فودين يسهب في الإشادة بـ دي بروين دي بروين: كان بإمكاننا تسجيل المزيد أمام كوبنهاجن مؤتمر أنشيلوتي: دياز عاد من الإعارة أكثر قوة.. وتشواميني يبدو وكأنه لعب مسيرته بالكامل كمدافع جوارديولا: اسألوا بايرن ومانشستر يونايتد عن مدى صعوبة الفوز على كوبنهاجن مواعيد مباريات الأربعاء 14 فبراير - الدوري المصري وأبطال أوروبا ورونالدو في آسيا بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي عودة بانتصار من ألمانيا.. رائعة دياز تهدي ريال مدريد الفوز على لايبزج
أخر الأخبار
عمار ياسر يعتذر لجماهير الزمالك عما بدر منه في قمة مواليد 2005 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعادل جديد في الجولة.. لا فائز بين زد وبيراميدز بالدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مباشر أبطال آسيا - الفيحاء (0) (1) النصر.. جووووول أوووووول رونالدووو ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية