تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو

يقود هاري كين هجوم فريقه بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو – رفاييل جيريرو

الوسط: ليون جروتسيكا – جمال موسيالا – جوشوا كيميتش

الهجوم: ليروي ساني – توماس مولر – هاري كين

بينما جاء تشكيل لاتسيو كالآتي:

المرمى: إيفان بروفيدل

الدفاع: آدم ماروسيتش – ماريو جيلا – أليسيو رومانيولي – السيد هيساي

الوسط: ماتيو جيندوزي – ماتياس فيتشينو – لويس ألبرتو

الهجوم: جوستاف إيساكسين – تشيرو إيموبيلي – فيليبي أندرسون

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ألمانيا يوم 7 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا.