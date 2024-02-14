مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية في كأس العالم

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للكرة الشاطئية مواعيد مباريات البطولة والذي يشارك فيها منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

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مصر × الإمارات – الخميس 15 فبراير – 5:30 مساء

مصر × إيطاليا – السبت 17 فبراير – 1:30 مساء

مصر × أمريكا – الإثنين 19 فبراير – 1:30 مساء

وتقام البطولة في الإمارات خلال الفترة من 15 وحتى 25 فبراير 2024.

وتواجد منتخب مصر مع الإمارات المستضيفة، وكل من منتخبي أمريكا وإيطاليا.

وتأهل منتخب مصر للبطولة بعدما حقق لقب وصافة إفريقيا لحساب السنغال.

ويشارك منتخب مصر لأول في تاريخه للبطولة.

وجاءت مجموعات البطولة:

1- الإمارات – مصر – أمريكا – إيطاليا

2- إسبانيا – إيران – تاهيتي – الأرجنتين

3- السنغال – بيلاروسيا – كولومبيا – اليابان

4- البرازيل – عُمان – البرتغال - المكسيك

منتخب مصر للكرة الشاطئية
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