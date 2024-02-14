انتهت أبطال آسيا - الفيحاء (0) (1) النصر.. فوز بهدف الدون
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة الفيحاء والنصر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
ويلتقي الفريقان في قمة سعودية تذاع على بي إن سبورتس AFC 1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 81: جوووووووول أووووووووول رونالدو يتقدم للنصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر من الطرف الأيسر على رأس أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.
ق 15: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر من ركلة حرة عن طريق بروزوفيتش على رأس لابورت الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء
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