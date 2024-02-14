حسام حسن: أشكر الله على تدريب منتخب مصر.. وهذا موقفي بين الهلال والنصر

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن موقفه في حال تلقيه عرض للعمل في الدوري السعودي.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي المصري أمير عبد الحليم على قناة SSC Sports: "الحمد لله على تولي تدريب منتخب مصر، أدعو الله بالتوفيق".

وأضاف "الهلال والنصر متنافسان قويان على دوري روشن ودوري أبطال آسيا، فريقان منظمان ويمتلكان نجوما كبارا".

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وتابع "الاختيار بينهما صعب، الفريقان يضمان محترفين على أعلى مستوى، لكن الهلال بدأ بشكل جيد ولاعبون ملتزمون وينفذون عمل المدير الفني".

واختتم تصريحاته "لكن رونالدو على الجانب الآخر في النصر، ولذلك صعب الاختيار وشرف لنا أن ندرب مثل هؤلاء النجوم".

وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالآتي:

مدير المنتخب: إبراهيم حسن

مدرب عام: طارق سليمان

مدرب: محمد عبد الواحد

مدرب حراس مرمى: سعفان الصغير

مدرب أحمال: البرازيلي مانويل باريونوفو

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مدير إداري: وليد بدر

واستمرار الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا، والجهاز الإداري.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتقرر إقامة مؤتمر صحفي خاص بتقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا براتب 3 أشهر، أي 600 ألف يورو.

وبينما أعلن اتحاد الكرة إسناد مهمة المدرب العام إلى محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، تغير المسار وتم الإعلان رسميا عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا للفراعنة.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

حسام حسن منتخب مصر الهلال النصر
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