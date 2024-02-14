"5 ليالي قبل المباراة وقيمة الجوائز".. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائي الكأس بالسعودية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في الرياض يوم 8 مارس المقبل.

ويستضيف ملعب الأول بارك بالرياض نهائي كأس مصر لموسم 2022- 2023 بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة SSC Sports: "هذه أول مرة يخرج فيها كأس مصر خارج البلاد، والشركة الراعية لاتحاد الكرة بالاتفاق مع شركة إماراتية نسقت مع الجانب السعودي لإقامة النهائي هناك يوم 8 مارس بعد النجاح الكبير لموسم الرياض".

وأضاف "المفاوضات بدأت منذ شهر تقريبا حتى تم التوصل لاتفاق، لأن كان هناك مشكلة في توقيت المباراة بسبب أن الجانب السعودي طلب إقامة المباراة قبل شهر رمضان".

وتابع عامر حسين "لذلك غيرنا الموعد من 13 مارس إلى 8 مارس لضمان نجاح المباراة جماهيريا".

وأوضح "سيتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعد طرح التذاكر وأسعارها".

وعن تفاصيل السفر كشف عامر حسين "الإقامة ستكون لمدة 5 ليالي قبل المباراة والبعثة تضم 60 فردا من كل ناد، وكل ناد يحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية".

وأضاف "كل الاتحادات الأوروبية أصبحت تتجه إلى الإمارات والسعودية وكل هذه المباريات شهدت نجاحات كبيرة، والسعودية أصبح لديها دوري جماهيري قوي ولذلك نقلنا ذلك إلى كأس مصر لأن المباراة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ومن أكبر الدربيات في العالم".

واختتم عامر حسين تصريحاته "العقد بين اتحاد الكرة والجانب السعودي مدته موسم واحد فقط".