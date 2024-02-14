دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة موعد عودة كريم بنزيمة للمشاركة في المباريات وموقف مارسيلو جروهي بعد استبعاده من القائمة المحلية.

وسيحل الاتحاد ضيفا على نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو خلال مؤتمر صحفي: "كريم بنزيمة يتدرب بشكل جيد ومتى كان جاهزا سيعود للمشاركة، وأعتقد إنه سيكون جاهزا للمشاركة في الأسبوع المقبل".

وأضاف "جروهي لاعب محترف ويتدرب بشكل جيد واستبعد من لائحة الدوري التي تتيح مشاركة 8 محترفين وعندما يحتاجه الفريق في البطولة الآسيوية سيشارك".

وأتم "اكتملت صفوف الفريق بعودة اللاعبين من المنتخبات والتعاقدات الجديدة، والانتصاران الأخيرين يزيدان الثقة".

ويلتقي النمور بطل الدوري السعودي مع الفريق الأوزبكي غدا في الرابعة مساءً.

وسيقام لقاء الإياب يوم 22 فبراير لحسم المتأهل لدور الـ 8.