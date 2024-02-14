حمدي زكي: الضغوط كبيرة على طلائع الجيش هذا الموسم

يرى محمد حمدي زكي مهاجم طلائع الجيش أن فريقه يقع عليه الكثير من الضغوط هذا الموسم.

وتعادل طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري المصري.

وسجل حمدي زكي هدف تعادل الجيش في الوقت القاتل من المباراة.

وقال حمدي زكي عقب المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تعرضت لإصابة في بداية الموسم أبعدتني عن المباريات لفترة وكان يجب أن أظهر بمستوى مميز بعد العودة".

وأضاف "تعليمات عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق بين الشوطين كانت أن نقاتل في الملعب للتعادل وهذا ما حدذ بالفعل".

وأردف "الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وسنعمل في الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء".

وأتم تصريحاته "علينا ضغوط كبيرة هذا الموسم ولا نريد أن نكرر ما حدث الموسم الماضي، ونجحنا في التأهل إلى نهائي كأس الرابطة رغم أننا لم نتوقع ذلك لأننا نلعب كل مباراة بشكل منفرد من أجل الفوز".

ويلعب طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا.