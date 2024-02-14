دوري أبطال آسيا - مؤتمر حجازي: سنلعب من أجل الفوز.. ولا توجد أعذار أمامنا
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 19:03
كتب : FilGoal
شدد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وسيحل الاتحاد ضيفا على نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وقال حجازي في المؤتمر الصحفي: "بطولة دوري أبطال آسيا مهمة جدا بالنسبة لنا. واستعددنا بشكل جيد، ودرسنا الفريق المنافس ونحترمه وسنلعب من أجل الفوز".
وأضاف "نحن نملك عقلية تبحث عن الانتصارات في جميع المباريات، وهو ما يتعزز داخلنا مع الجهاز الفني حتى في التدريبات".
وأتم "سنعمل على تخطي كافة العقبات لتحقيق الانتصار، ولا توجد أعذار أمامنا مثل الطقس أو أرضية الملعب".
ويلتقي النمور بطل الدوري السعودي مع الفريق الأوزبكي غدا في الرابعة مساءً.
وسيقام لقاء الإياب يوم 22 فبراير لحسم المتأهل لدور الـ 8 .
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