انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) بيراميدز.. نهاية المباراة

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز ضد زد

يحل بيراميدز ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

وخاض بيراميدز 8 مباريات ويتواجد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما زد في المركز الثاني بـ 19 نقطة من 10 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق91 أحمد سامي يهدر هدفا

ق74 مروان حمدي يهدر هدفا محققا

ق62 رمضان صبحي يشارك بدلا من لاكاي

ق61 عمرو حسام يتألق أمام تسديدة مصطفى فتحي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة قوية من مصطفى سعد ولكن الشناوي يحولها لركنية

ق31 العارضة تتصدى لتسديدة مصطفى سعد الرائعة

ق4 هدف غير محتسب لشادي حسين

عمرو حسام يبدأ في حراسة المرمى بدلا من علي لطفي الذي تعرض للإصابة في الإحماء

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز زد
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