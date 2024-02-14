فوز أول يحمل رقم 20.. إنبي ينتصر على المقاولون برأسية كالوشا ويتصدر مؤقتا

انفرد إنبي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 على استاد المقاولون العرب في الجولة 12.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد خليل "كالوشا".

اللقاء شهد ظهور أول لـ سيد ياسين ومحمد عودة على رأس العارضة الفنية لـ إنبي والمقاولون العرب على الترتيب هذا الموسم.

وحقق ياسين أول فوز في أول مباراة له تدريبيا بالدوري المصري.

وارتفع رصيد انتصارات إنبي ضد المقاولون العرب لـ 20 في الدوري المصري من أصل 36 مواجهة حيث فاز المقاولون العرب في 6 وتعادلا في 10.

وانفرد إنبي برصيد 22 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن زد الذي يستعد لمواجهة بيراميدز بعد قليل.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط من 11 مباراة في المركز السادس عشر.

التشكيل

تواجد عامر عامر أساسيا في حراسة مرمى ذئاب الجبل وظهر أحمد عبد العزيز "مودي" لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه قادما من الهلال الليبي في انتقالات يناير.

وتواجد الشاب يواكيم أوجيرا في هجوم الفريق تحت قيادة محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب في ظهوره الأول مع الفريق.

بينما واصل إنبي في ظهور سيد ياسين الأول كمدرب مع الفريق خلفا لتامر مصطفى الاعتماد على خطة 3-5-2 بتواجد رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" في الهجوم.



















وصف المباراة

أول فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 20 بتسديدة من أحمد أمين "قفة" جاءت سهلة في يد عامر عامر.

وأجرى عودة أول تغيير في تشكيل المقاولون العرب في الدقيقة 30 بمشاركة محمود أبو الفتوح بدلا من أحمد الشيمي.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول جاءت رأٍية محمد حامد دون خطورة لينتهي بتعادل 0-0.

وفي الدقيقة 49 سجل أحمد خليل "كالوشا" برأسية الهدف الأول في اللقاء بعد ركلة حرة نفذها محمد حمدي.

وسجل المدافع ثاني أهدافه الموسم الجاري بعدما هز شباك البنك الأهلي من قبل في الجولة الرابعة.

وحاول لاعبو المقاولون إدراك التعادل لكن تسديدة محمد مجلي ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

ومرت تسديدة محمد سالم المقصية أعلى العارضة في الدقيقة 76.

تغييرات عودة الهجومية أسفرت عن ضغط قوي لكن دفاع إنبي كان بالمرصاد للفرص الصفراء لتنتهي المباراة بفوز إنبي 1-0.