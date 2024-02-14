التعادل يعطل الاتحاد وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويعتبر ذلك هو التعادل الثالث بتلك الجولة خلال أربع مواجهات أقيمت حتى الآن.

وعطّل طلائع الجيش والاتحاد بعضهما البعض خلال انطلاقتهما نحو قمة الترتيب.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة من خلال 10 مباريات خاضهم الفريق، بينما طلائع الجيش في المركز الرابع بـ 18 نقطة من 12 مباراة.

وسجل الثنائي عبد الغني محمد وناصر ناصر ثنائية الاتحاد قبل أن يقلص إسلام أبو سليمة النتيجة بالخطأ في مرماه ونجح محمد حمدي زكي في خطف التعادل من ركلة جزاء.

وصف المباراة

تقدم الاتحاد السكندري مبكرا عن طريق عبد الغني محمد في الدقيقة السادسة.

وواصل الاتحاد سيطرته على الكرة في الشوط الأول.

ونجح ناصر ناصر من مضاعفة النتيجة بهدف في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية.

وتقلصت النتيجة في الدقيقة 35 بعدما سجل إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه.

وشهد الشوط الثاني فعالية أكثر من طلائع الجيش بحثا عن التعادل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب اصطدام يد سيف تقا في وجه أحمد هاني.

ونجح محمد حمدي زكي في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بتسديدة في منتصف المرمى.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة يوم الأحد المقبل.

بينما طلائع الجيش كان من المقرر مواجهة الأهلي يوم الإثنين ولكن تم تأجيله بسبب خوض الأحمر مواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

video:1