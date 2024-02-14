التعادل يعطل الاتحاد وطلائع الجيش في الدوري

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

صورة تقرير الاتحاد ضد طلائع الجيش

حسم التعادل مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويعتبر ذلك هو التعادل الثالث بتلك الجولة خلال أربع مواجهات أقيمت حتى الآن.

وعطّل طلائع الجيش والاتحاد بعضهما البعض خلال انطلاقتهما نحو قمة الترتيب.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين .. صراع الصعود والهبوط في حصاد الجولة الأولى من المرحلة الثانية مواعيد مباريات الأربعاء 14 فبراير - الدوري المصري وأبطال أوروبا ورونالدو في آسيا كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 بالدوري

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة من خلال 10 مباريات خاضهم الفريق، بينما طلائع الجيش في المركز الرابع بـ 18 نقطة من 12 مباراة.

وسجل الثنائي عبد الغني محمد وناصر ناصر ثنائية الاتحاد قبل أن يقلص إسلام أبو سليمة النتيجة بالخطأ في مرماه ونجح محمد حمدي زكي في خطف التعادل من ركلة جزاء.

وصف المباراة

تقدم الاتحاد السكندري مبكرا عن طريق عبد الغني محمد في الدقيقة السادسة.

وواصل الاتحاد سيطرته على الكرة في الشوط الأول.

ونجح ناصر ناصر من مضاعفة النتيجة بهدف في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية.

وتقلصت النتيجة في الدقيقة 35 بعدما سجل إسلام أبو سليمة بالخطأ في مرماه.

وشهد الشوط الثاني فعالية أكثر من طلائع الجيش بحثا عن التعادل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب اصطدام يد سيف تقا في وجه أحمد هاني.

ونجح محمد حمدي زكي في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بتسديدة في منتصف المرمى.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة يوم الأحد المقبل.

بينما طلائع الجيش كان من المقرر مواجهة الأهلي يوم الإثنين ولكن تم تأجيله بسبب خوض الأحمر مواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
حمدي زكي: الضغوط كبيرة على طلائع الجيش هذا الموسم مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) بيراميدز.. هدف غير محتسب فوز أول يحمل رقم 20.. إنبي ينتصر على المقاولون برأسية كالوشا ويتصدر مؤقتا التشكيل - الشناوي يعود لحراسة مرمى بيراميدز.. وزيكو وشادي يقودان هجوم زد اتحاد الكرة يُكرم الحكام والمسؤولين المشاركين في أمم إفريقيا 2023 انتهت في الدوري - الاتحاد (2) - (2) طلائع الجيش.. المقاولون (0) - (1) إنبي الونش يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح التشكيل - ثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش أمام الاتحاد
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تفاقم إصابة أرنولد وغيابه لعدة أسابيع.. ولن يلحق بنهائي الرابطة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي 14 دقيقة | آسيا
للمرة الثانية.. إيقاف مشجع لمدة 3 سنوات بسبب العنصرية ضد صلاح 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي زكي: الضغوط كبيرة على طلائع الجيش هذا الموسم 18 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال آسيا - مؤتمر حجازي: سنلعب من أجل الفوز.. ولا توجد أعذار أمامنا 20 دقيقة | سعودي في الجول
دوري أبطال آسيا – العين يتعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي 33 دقيقة | آسيا
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) بيراميدز.. هدف غير محتسب 48 دقيقة | الدوري المصري
فوز أول يحمل رقم 20.. إنبي ينتصر على المقاولون برأسية كالوشا ويتصدر مؤقتا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية