لتعويض غياب ديانج وكوكا.. من هو مصطفى أبو الخير المنضم لقائمة الأهلي أمام بلوزداد

غادرت بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد مصطفى أبو الخير لاعب وسط الشباب لأول مرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويعوض أبو الخير غياب الثنائي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا عن المباراة. (القائمة بالكامل من هنا)

وأعلن النادي الأهلي قيد وسام أبو علي بجانب ستة لاعبين من فريق الشباب بالقائمة الإفريقية من نهاية فترة القيد الشتوية وبينهم مصطفى أبو الخير.

وجاء سداسي الأهلي الشاب كالآتي: حازم جمال وإسلام عبدالله وإبراهيم عبدالحكيم ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز معلومات عن مصطفى أبو الخير المتواجد في قائمة مواجهة شباب بلوزداد:

مصطفى أبو الخير لاعب وسط من موالي 2003 ويلعب في النادي الأهلي منذ 13 عاما.

بدأ أبو الخير مشواره في أكاديمية بأرض اللواء وتم اختياره من قبل عبد النبي عاشور للانضمام للقلعة الحمراء.

يرى أبو الخير أن الثنائي محمد شرف وياسر ريان أكثر من أثر على مشواره خلال فترته بناشئين الأهلي.

تم قيد مصطفى أبو الخير في قائمة الأهلي الإفريقية خلال فترة القيد الشتوية ضمن ستة ناشئين ووسام أبو علي.

ونال أبو الخير إعجاب مارسيل كولر المدير الفني، وتم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول أكثر من مرة.

ويلعب أبو الخير في مركز الوسط الدفاعي لكنه يجيد اللعب بأكثر من مركز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.