قائمة الأهلي - أبو الخير أمام شباب بلوزداد وتواجد رضا سليم.. وغياب وسام وتاو

يتواجد مصطفى أبو الخير لاعب وسط شباب الأهلي في القائمة المغادرة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - أكرم توفيق - كريم فؤاد - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - مروان عطية - طاهر محمد - حسين الشحات - رضا سليم - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم 23 أمام فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.