فودين يسهب في الإشادة بـ دي بروين

أسهب فيل فودين جناح مانشستر سيتي في الإشادة بزميله كيفن دي بروين الذي صنع له هدفا أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد بنيت هذه الصلة مع دي بروين، عندما يقوم بتلك الحركة، أدرك أنه سيقوم بتمرير الكرة في الوقت المناسب".

وأضاف "أعتقد أن دي بروين يلاحظ الوقت المناسب للقيام بالتمريرة الحاسمة وهذا يجعل مهمتي أسهل".

وأردف "كان من المهم أن يعود كيفن لصفوف الفريق لأنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

وواصل الدولي الإنجليزي "بالنسبة لي، هو أفضل ممرر كرات في العالم، اللعب معه ممتع".

وتابع "أعتقد أن هذه هي أطول سلسلة مباريات ألعبها بقميص سيتي، عندما تلعب الكثير المباريات تبدأ في تقديم أفضل أداء لك في كرة القدم، أشعر بأنني في حالة جيدة هذا الموسم وأساعد الفريق بأفضل ما يمكنني".

وأكمل "نريد جميعًا الاستمرار في التحسن على أرض الملعب، عندما تكون لديك تلك العزيمة ستصل إلى ما تريد".

ووضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وسجل كيفن دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفن دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

video:1