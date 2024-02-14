اتحاد الكرة يُكرم الحكام والمسؤولين المشاركين في أمم إفريقيا 2023

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 16:52

كتب : بسام أبو بكر

اتحاد الكرة يكرم الحكام

كرّم الاتحاد المصري الحكام المشاركين في أمم إفريقيا 2023 التي استضافتها كوت ديفوار.

وشارك 7 حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR".

كما تم تكريم محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة بعد اختياره عضوا في لجنة الانضباط لبطولة أمم إفريقيا. بالإضافة لـ فريد سلطان لاختياره في لجنة التحليل الفني والأداء وتجهيز المواد العلمية للحكام، ومحمود سعد مسؤول التصاريح الخاصة بالمباريات.

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وأشاد جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالظهور المميز للحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وإدارة أكثر من مباراة هامة.

شدد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل يدعم الحكام واللجنة في أي أمور خاصة بهم و العمل على تطويرهم، وظهورهم في أكبر المحافل الدولية.

وأوضح خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة بالحكام وسعيد بالمظهر المشرف لهم خلال البطولة، وطالبهم بالاستمرار على نفس الأداء في جميع البطولات الدولية و المحلية.

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وشهد الافتتاح تواجد 6 حكام مصريين بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وغياب محمد عادل فقط.

أمين عمر: 4 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة و1 حكم رابع.

محمد عادل: 5 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة و2 حكم تقنية فيديو مساعد.

محمد معروف: 3 مباريات بواقع 2 حكم رابع و1 حكم ساحة.

محمود عاشور: 11 مباراة بواقع 9 حكم تقنية فيديو و2 حكم تقنية فيديو مساعد.

محمود البنا: 6 مباريات بواقع 3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو و1 حكم رابع.

محمود أبو الرجال: 8 مباريات بواقع 3 مباريات حكم مساعد و3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو ثانٍ.

أحمد حسام طه: 8 مباريات بواقع 5 مباريات حكم مساعد و3 حكم مساعد احتياطي.

اتحاد الكرة أمم إفريقيا
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