الحكم على لاعب منتخب هولندا بالسجن 6 سنوات

حكمت محكمة أمستردام في هولندا على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو بالسجن 6 سنوات.

كوينسي بروميس النادي : سبارتاك موسكو سبارتاك موسكو

الحكم على بروميس جاء لاتهامه بتهريب 1350 كيلو جرام من المخدرات من خلال ميناء أنتويرب.

المدعي العام طلب في البداية عقوبة اللاعب بالسجن 9 سنوات قبل أن يحكم عليه بـ 6 سنوات.

اللاعب لم يحضر المحاكمة لتواجده في روسيا وارتباطه مع ناديه.

وأعلن محامي بروميس تقدمه باستئناف فوري على الحكم من أجل تحفيضه أو إلغائه.

عملية تهريب المخدرات تمت في نهاية شهر يناير من عام 2020 وشملت شحنتين مخبأتين داخل حمولة من أكياس الملح على متن سفينة حاويات قادمة من البرازيل.

وتمكن المهربون من الحصول على 650 كيلو جرام من الحمولة، بينما صادرت الجمارك الدفعة الثانية التي تزيد حمولتها عن 712 كيلو.

بروميس كان قد حكم عليه بالسجن 18 شهرا في وقت سابق بسبب طعن ابن عمه.

ويلعب بروميس في صفوف سبارتاك موسكو منذ عام 2021 قادما من صفوف أياكس أمستردام.

صاحب الـ 32 عاما لعب مع سبارتاك موسكو منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 8 آخرين.

بروميس لعب 50 مباراة دولية بقميص منتخب هولندا وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 7.

وسبق لبروميس اللعب بقميص أكثر من فريق من كبار أوروبا مثل إشبيلية وأياكس أمستردام.