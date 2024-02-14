انتهت في الدوري - الاتحاد (2) - (2) طلائع الجيش.. المقاولون (0) - (1) إنبي

يحل طلائع الجيش ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

فيما يلعب المقاولون العرب أمام إنبي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد طلائع الجيش والمقاولون أمام إنبي.

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لمتابعة مباراة الاتحاد وطلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق83 جوووول محمد حمدي زكي من ركلة جزاء

ق81 ركلة جزاء للاتحاد بعد اللجوء لتقنية الفيديو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 إسلام أبو سليمة يسجل هدف بالخطأ في مرماه

ق17 هدف صاروخي بعد تسديدة صاروخية من ناصر ناصر

ق6. جوووووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق عبد الغني محمد.

انطلاق المباراة

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لمتابعة مباراة المقاولون العرب وإنبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق50 جووووول كالوشا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق محمد مجلي حاول إمساكها حارس إنبي ويحتسب الحكم مخالفة لصالحه على أحمد مودي.

ق23 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق ممادو نياص لتصل إلى الكرة أوتشايا الذي حاول استلام الكرة بدلا من التسديد لتصل إلى حارس المرمى.

انطلاق المباراة

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