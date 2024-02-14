الونش يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

شدد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على إتمام محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي بنجاح.

وكان الونش قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية على التوالي وبدون المشاركة في أي مباراة رسمية.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "الونش أجرى العملية الجراحية في الركبة بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا".

وأشار أسامة أن الطبيب الألماني الذي أجري الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وتابع "الونش أجرى العملية بنجاح وحالته جيدة".

وأتم "الونش سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص وسيتم وضع برنامج بالتنسيق مع الطبيب الألماني".

ويستعد الزمالك لاستئناف الموسم بمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير في الدوري المصري.