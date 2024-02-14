استبعاد ماني من مباراة النصر الآسيوية

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو مدرب النصر قرر استبعاد ساديو ماني من تشكيل الفريق أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفا على الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من المسابقة مساء الخميس.

وأوضح تقرير الرياضية أن كاسترو قرر اختيار هذا السداسي الأجنبي للعب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا:

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. إيمريك لابورت

. أوتافيو

. مارسيلو بروزوفيتش

. أندرسون تاليسكا

. كريستيانو رونالدو

. عزيز بيهتيش

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

ويملك العالمي الأسترالي عزيز بيهيتش، ولذلك يمكنه خوض اللقاء بخماسي أجنبي ولاعب آسيوي.

فيما استبعد كاسترو السنغالي ساديو ماني الذي عاد لصفوف الفريق الأسبوع الماضي بعد نهاية مهمته الدولية مع منتخب بلاده.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء على ملعب الأول بارك معقل النصر.

كريستيانو رونالدو النصر ساديو ماني دوري أبطال آسيا الفيحاء
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