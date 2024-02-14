التشكيل - ثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش أمام الاتحاد
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 15:37
كتب : FilGoal
يعتمد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه أمام الاتحاد.
ويلعب طلائع الجيش أمام الاتحاد ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.
ويقود يسري وحيد وجودين شيكا وموسى دياوارا هجوم طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري.
وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:
الحارس: محمد شعبان.
الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.
الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – حميد ماو.
الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى دياوارا.
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