تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 15:18

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

عاد الأنجولي مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد السكندري عقب فراغه من نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

ويلعب الاتحاد أمام طلائع الجيش ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري العام.

ويعتمد طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على الثنائي مابولولو وبواتنج في قيادة هجوم فريقه أمام طلائع الجيش.

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وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: عمرو صلاح - سيف تقا – إسلام أبو سليمة – هشام صلاح

الوسط: عبد الغني محمد - شريف رضا – ناصر ناصر – كريم الديب

الهجوم: مابولولو - بنجامين بواتينج.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش
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