الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى الجزائر

خاض الأهلي مرانه اليوم الأخير في القاهرة صباح اليوم الأربعاء قبل السفر إلى الجزائر.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قبل خوض المران الفني.

ويسافر الأهلي عصر اليوم إلى الجزائر من أجل مواجهة شباب بلوزداد.

وكان الأهلي قد أعلن غياب كل من أليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" عن رحلة الجزائر بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.