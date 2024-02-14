التجربة الأولى: بيريز مدربا جديدا لـ رايو فاييكانو
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 13:39
كتب : FilGoal
سيخوض إنييجو بيريز تجربته الأولى كمدير فني في عمر الـ36 عاما.
وكان اللاعب السابق لأتليتك بلباو وأوساسونا قد أعلن اعتزال كرة القدم في صيف 2022.
وأعلن رايو فاييكانو الإسباني عن تعيين إنييجو بيريز مدرباً للفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا لفرانسيسكو رودريجيز.
ويبلغ بيريز من العمر 36 عاما، وسبق له اللعب مع أوساسونا ونومانسيا وبلباو في الدوري الإسباني.
وعمل بيريز في الجهاز المعاون لرايو فاييكانو منذ بداية موسم 2022-2023.
ويحتل رايو فاييكانو المركز 14 في جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.
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